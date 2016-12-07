Волонтер показал фото террористов "ДНР", которые участвовали в "параде пленных" в Донецке
Появилось фото боевиков "ДНР", которые участвовали в так называемом параде пленных в Донецке.
Снимок опубликовал волонтер, координатор проекта "СтопТеррор" Семен Кабакаев на своей странице в Facebook.
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Террористы на фото были конвоирами и сопровождающими, которые водили пленных украинцев по улицам Донецка, пишет волонтер. Также он рассказал, что установлением их личностей занимается военная прокуратура.
Как сообщал УНИАН, 24 августа 2014 года в Донецке по центральной улице Артема, вдоль площади имени Ленина, боевики прогнали колонну украинских военнопленных. Почти 100 военнопленных с заведенными за спину руками прошли колоннами в сопровождении террористов-конвоиров с автоматами.
Также на площадь им. Ленина боевики свезли тогда несколько сгоревших и поврежденных единиц военной техники - танков, БТРов, пушек, а также систему «Град».
По утверждениям боевиков, эта военная техника - это техника украинской армии, которая является трофеем террористов.