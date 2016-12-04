СМИ сообщили о взрыве в оккупированном Донецке и многочисленных жертвах среди боевиков

Взрыв уничтожил склад боеприпасов боевиков террористической организации "ДНР", сообщает в воскресенье, 4 декабря, ЛІГА.net.

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По данным источников, взорвался арсенал оружия пророссийских наемников, который был расположен на заводе химических изделий.

О пострадавших местных жителях информации пока нет.

Однако, по некоторым данным, в результате взрыва были уничтожены около 100 боевиков.

"Взрыв было слышно около 20:00, мощный, стекла в некоторых жилых домах повылетали", - сказал дончанин Сергей.

Напомним, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука считает, что часть боевиков, которая имеет украинское гражданство, сейчас находится в крайне сложном моральном состоянии и уже готова сложить оружие.



