Эксперт оценил ракетные стрельбы ВСУ вблизи Крыма

Об этом на своей странице в Facebook написал директор информационно-консалтиноговой компании Defence Express Сергей Згурец, подчеркнув, что без боевых пусков вся боевая подготовка расчетов - это бумага.

Он рассказал, что последние годы перед войной – в 2010-2014 годах – боевая подготовка в зенитных ракетных войсках (ЗРВ), входящих в состав Воздушных сил ВС Украины, претерпела существенные изменения в сторону упрощения.

В частности, боевые пуски – ключевой элемент подготовки - были прекращены. В 2010 году была последняя попытка осуществить практические тактические учения с боевой стрельбой двенадцати частей ЗРВ на полигоне "Чауда", но те учения были отменены.

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"Нынешние пуски – первые после долгого перерыва. Поэтому боевые учения, такие, как нынешние, на новом полигоне должны происходить при любой реальной и политической погоде и непогоде. Так часто, как это возможно. Опыт и навыки нашей ПВО – наш щит против агрессора", - заявил эксперт.

Также Згурец отметил, что Украине необходимо активизировать работы по обустройству нашего нового полигона всеми необходимыми техническими средствами – телеметрическими и другими - для получения данных при проведении испытаний модернизированной и новой оружия.

"Речь идет о ракетном, зенитно-ракетном и авиационном вооружении. Каждый этап испытания новых образцов – это сложная работа над техническими сложностями и ошибками. Когда каждая секунда полета новой или модернизированной ракеты документируется техническими средствами с различными параметрами – потом это существенно ускоряет процесс совершенствования образца, упрощает работу над ошибками. Поэтому хороший обустроенный полигон нам нужен как базовый элемент в нашем движении к новым вооружениям. Как для зенитных ракетных, так и других родов и видов войск", - подытожил эксперт.

Напомним, 2 декабря Вооруженные силы Украины успешно завершили контрольно-летные испытания зенитных управляемых ракет вблизи оккупированного Крыма.