На Луганщине из-за обстрелов ранены двое военных, еще один получил контузию – ВГА

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганской областной военно-гражданской администрации со ссылкой на заместителя председателя обладминистрации Юрия Клименко.

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По его сведениям, по укреплениям сил АТО вблизи сел Новозвановка и Новоалександровка Попаснянского района противник трижды применял 82-мм минометы, противотанковые гранатометы и противотанковые ракетные комплексы. В результате обстрела двое наших защитников получили минно-взрывные ранения, еще один боец был контужен.

В то же время в направлении села Крымское Новоайдарского района дважды открывался огонь из 120-мм и 82-мм минометов. Также по позициям украинских защитников вблизи Станицы Луганской российско-террористические войска дважды вели обстрел из автоматических и противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

«Огонь врага носит системный характер, каждый день приносит бедствие жителям Луганщины и ее защитникам. Уже несколько дней подряд получат ранения украинские защитники. За прошедшие сутки боевики своими акциями террора в очередной раз показали неспособность придерживаться мирного плана по урегулированию ситуации вдоль линии разграничения», - подчеркнул Клименко.