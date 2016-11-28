"ДНР" согласилась передать Украине тела двух военных: в Минобороны рассказали детали

Об этом рассказал начальник Управления военно-гражданского сотрудничества Алексей Ноздрачев Минобороны. Ноздрачев говорит, что личности погибших бойцов еще предстоит установить, сообщает Громадське радіо.

Читайте такжеПод Бахмутом нашли захоронение людей в камуфляжной форме (фото)

«Нам удалось интенсифицировать процесс выдачи тел погибших. Мы продолжаем эту работу. Сейчас мы наращиваем темпы именно на направлении возвращения тел погибших именно в 2014 году, тех, кто погиб во время боевых действий или обстрела артиллерии», — сказал Ноздрачев.

Глава поисковой миссии «Черный тюльпан» Ярослав Жилкин сообщил, что имеет частичную информацию о бойцах, чьи тела должны передать завтра украинской стороне. Фамилии погибших бойцов называть не стал.

«Эти бойцы летом 2014 года были доставлены в морг Донецка. Они были похоронены как неизвестные. Сейчас же на той стороне «дошли руки», чтобы сверить посмертные данные с теми запросами, которые в свое время передавали родственники», — сказал Жилкин.

О намерениях передать тела погибших боевики заявили в понедельник, 28 ноября.