"Обещали ежедневно выплачивать по $200": Задержанные наемники "ДНР" рассказали, почему воевали

Большинство шли к террористам, чтобы зарабатывать, сообщает пресс-служба Нацполиции в Донецкой области.

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«Были и ослепленные пророссийской пропагандой «борцы за идею», которые, столкнувшись с «русским миром» на практике, сбежали из него», - отметили в полиции.

Согласно сообщению, возраст задержанных - от 26 до 60 лет. Все они примкнули к террористам в 2014 году и участвовали в управляемых агрессором мероприятиях, которые привели к оккупации части региона.

Среди них - наркозависимый 32-летний сторонник нацизма из Покровска, ранее судимый за грабежи.

Наемник с позывным «Нацист» дежурил на блокпосту на въезде в Покровск из Днепропетровской области - проверял весь транспорт, который шел в Донецкую область, «охранял» незаконный референдум и участвовал в захвате Красноармейского горотдела милиции.

После этого он вместе с другими жителями Донецкой области, которых использовали в качестве «пушечного мяса», должен был выехать в Славянск для участия в боевых действиях, но из-за сильного алкогольного опьянения и страха быть убитым не попал в эшелон, говорится в сообщении. Полицейские нашли его в Мирнограде, где он прятался по съемным квартирам.

В поселке Цукурино задержан 54-летний участник незаконного вооруженного формирования, который с июля по октябрь 2014 года осуществлял контрольно-пропускной режим на блокпосту, расположенном между Донецком и Макеевкой.

Наемник по кличке «Олень» проверял документы граждан и транспорт. «Пошел в ДНР, чтобы заработать деньги. Террористы обещали ежедневно выплачивать по 200 долларов», - говорит подозреваемый.

Так и не дождавшись денег, он вернулся домой. Своим знакомым и родственникам рассказал, что был на заработках. Все документы, которые ему выдали в «ДНР», уничтожил, чтобы навсегда порвать с фейковой республикой.

Двух краматорчан, 26 и 43 лет, в 2014 году «несли службу» на одном блокпосту в с. Октябрьский, разоблачили сотрудники Краматорского отдела полиции. В их задачи входило выявление и задержание граждан, коорые не поддерживали идеи фейковой республики «ДНР».

Услышав о том, что скоро в городе начнутся активные боевые действия, 26-летний наемник с позывным «Чипа», испугался и сбежал, быстро потеряв интерес к идее «русского мира», отмечают в полиции. Злоумышленник скрывался в селах Александровского района и вернулся в Краматорск только в начале 2016 года. Сейчас он признает свою вину и призывает бывших товарищей сложить оружие.

Продукты и сигареты - за такую ​​плату работал на террористов 60-летний житель Константиновки. На блокпосте внутри города он выполнял функции регулировщика, а также приглядывался к водителям и пассажирам, выискивая проукраински настроенных граждан.

Продолжается досудебное расследование в отношении 33-летнего жителя с. Парасковеевка Бахмутского района. Кроме того, что мужчина в 2014 году дежурил на блокпосту террористов, полицейские собрали доказательства его причастности к захвату боеприпасов и оружия из военного грузовика.

По данным фактам открыты уголовные производства.