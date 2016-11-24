Бои под Мариуполем: военных обстреляли невиданными до сих пор снарядами (видео)

В Водяном пророссийские наемники втянули военных в трехчасовой бой, во время которого погиб защитник Украины, говорится в сюжете ТСН.

Основные ударные силы вблизи Водяного и Широкино враг сосредоточивает в районе Саханки. Артиллерия обычно выкатывается на заранее подготовленные позиции, выстреливает боекомплект и исчезает далеко в тылу.

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Разведка морских пехотинцев свидетельствует, что руководят всеми этими действиями кадровые российские военные, а выполняют приказы люди в черной форме, под красным флагом с пантерой. Они же обстреливают украинцев и до сих пор невиданными морпехами снарядами: осветительно-взрывными, которые зарываются в землю, а потом выстреливают, словно фейерверк. Что это за бомбы – украинские военные на передовой не имеют понятия, потому что сталкиваются с ними впервые.

Как сообщал УНИАН, 22 ноября в ходе боевого столкновения с террористами "ДНР" получил тяжелое ранение украинский разведчик "Паук".