Боевики совершили обстрелы на Луганском направлении для "развлечения" комиссии из Москвы - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

«Украинская разведка установила, что один из вражеских обстрелов, который состоялся позавчера на Луганском направлении, боевики организовали ради развлечения своих высоких гостей – комиссии МО и ГШ ВС РФ из Москвы», - сказал Лысенко.

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По его словам, на Донецком направлении боевые действия продолжаются практически во всех «горячих точках». «Прежде всего, речь идет об Авдеевской промзоне. Вчера на этих рубежах противник активно применял бронетехнику, а также танк. В общем вражеские обстрелы на этих рубежах продолжались 5 часов», - сообщил Лысенко.

Кроме того, в Троицком (Светлодарска дуга), Зайцевому и Песках оккупанты активно применяли минометы. По украинским позициям было выпущено более 40 мин.

По словам Лысенко, на Мариупольском направлении минувшие сутки отразились ростом количества и усилением плотности вражеских обстрелов из тяжелого вооружения. «За прошедшие сутки оккупанты активно применяли минометы и пушки разных калибров, а также танк. Традиционно очень неспокойно в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь – Широкино», - сказал Лысенко.