Посол США при ОБСЕ предупредил о возможном наступлении боевиков на Мариуполь

Об этом говорится в заявлении Беєра, которую он произнес сегодня на заседании постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Мы и до сих пор серьезно обеспокоены из-за наращивания сил объединенными российско-сепаратистскими силами за пределами Мариуполя", - заявил Бэер.

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Он сообщил, что 14 ноября российско-террористические силы блокировали доступ наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которые хотели посетить два района, расположенных к северо-востоку от Мариуполя.

"Обращая внимание на то, что СММ наблюдала связь между ограничением в доступе и нарушениями режима прекращения огня, мы глубоко обеспокоены тем, что объединенные российско-сепаратистские силы, возможно, планируют больше нападений на Мариуполь или его окрестности", - заявил Бэер.

В этой связи дипломат напомнил, что лишь две недели назад российско-сепаратистские силы осуществили обстрел пригорода Мариуполя из ракетных систем залпового огня.

"Мы призываем Россию и сепаратистов, которых она поддерживает, предоставить наблюдателям полный и неограниченный доступ к районам вблизи Мариуполя и немедленно отвести запрещенное вооружение", - заявил Бэер.