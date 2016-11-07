На Донбассе снова ограничен доступ к участкам разведения сил – ОБСЕ

Об этом говорится в сообщении миссии в социальной сети Facebook.

"Сегодня снова ограничен доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка – ВСУ, «ЛНР», «ДНР» не смогли гарантировать безопасность СММ (возможны мины)", – говорится в сообщении.

Как заявили в СММ, наблюдатели готовы и могут осуществлять наблюдение, но им нужен доступ.

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Миссия ОБСЕ напомнила, что Совместный центр по контролю и координации должен содействовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирования.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станицы Луганской.

1 октября разведения сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском. На 9 октября было запланировано отвода сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.