Полицейские в Луганской области попали под артобстрел боевиков

14:58, 07 ноября 2016
Война
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Обстрел произошел в районе с. Новозвановка Попаснянского района

Обстрел произошел вблизи Новозванівки / фото УНИАН

В Луганской области боевики открыли артиллерийский обстрел по авто полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ НП в Луганской области.

В полиции отметили, что происшествие случилось 4 ноября.

"В районе с. Новозвановка Попаснянского района под артиллерийской обстрел попали на служебном автомобиле Renault Duster сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции, которые ехали на место происшествия", - говорится в сообщении.

Правоохранители квалифицировали это как теракт, по ст. 258 УК Украины. К счастью, все полицейские не пострадали.

Кроме того, в сообщении отмечается, что вследствие обстрела из АГС-17 со стороны с. Длинное и с. Желтое (территории временно подконтрольные НВФ «ЛНР») в окрестностях с. Лопаскине был поврежден газопровод среднего давления, без газоснабжения осталось 57 абонентов с. Лобачеве.

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«В результате обстрела из ПТУР со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная НВФ «ЛНР») окрестностей с. Новоалександровка Попаснянского района было повреждено кабину экскаватору, который принадлежит ГСЧС», - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки российско-оккупационные войска 52 раза открывали огонь по позициям украинских защитников.

По данным штаба, наиболее активно боевики обстреливали украинские позиции на Мариупольском направлении –зафиксировано 32 провокации.

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