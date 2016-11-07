Боевики обстреляли Широкино из ствольной артиллерии – штаб

Об этом штаб АТО сообщает на странице в Facebook.

По данным штаба, наиболее активно боевики обстреливали украинские позиции на Мариупольском направлении – зафиксировано 32 провокации.

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Укрепление Вооруженных сил вблизи Старогнатовки, Новотроицкого и Гнутово противник обстрелял из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в Березовом - из гранатометов и вооружения БМП. В районах Марьинки, Павлополя, Талаковки и Водяного боевики вели огонь из минометов калибров 82мм и 120мм, в Красногоровке, кроме минометов, стреляли из вооружения танка.

"По укреплениям защитников Украины в Широкино боевики применили пулеметы, минометы обоих калибров, огонь БМП, ствольную артиллерию 122 и 152 калибров", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении оккупанты 12 раз нарушили режим прекращения огня. В районах Счастья, Желтого и Новоалександровки враг использовал против сил АТО гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской, к указанному оружию оккупанты добавили огонь снайперов и минометы калибра 82мм, сообщили в штабе.

На Донецком направлении за сутки зафиксировали 8 обстрелов: "В Новотроицком российско-оккупационные войска применяли против украинских воинов стрелковое оружие, в Зайцево – гранатометы различных систем, минометы калибра 82мм. В направлении подразделений вблизи поселка Троицкое обстрелы произошли из минометов калибра 120мм, а в Авдеевке и Луганском вели огонь из вооружения танков, БМП, минометов 82 и 120 калибров".

Ранее в штабе АТО также сообщали, что в воскресенье боевики сосредоточили огневую активность на Мариупольском направлении.