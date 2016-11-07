За сутки в зоне АТО пять украинских военных получили ранения - Минобороны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики на Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных.