За сутки в зоне АТО пять украинских военных получили ранения - Минобороны
13:23, 07 ноября 2016Война
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На протяжении прошлых суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб, однако пять бойцов получили ранения.
За сутки ни один украинский военный не погиб / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Как сообщал УНИАН, контролируемые Россией боевики на Донбассе за минувшие сутки 52 раза открывали огонь по позициям украинских военных.
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