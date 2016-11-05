Боевики заявили о задержании якобы участников "Азова", пресс-служба полка опровергает

Так, в отношении задержанных боевиками было возбуждено «уголовное дело по статье 335 УК ЛНР (Государственная измена в форме шпионажа)».

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В пресс-службе полка подчеркнули, что ни один из названных сепаратистами задержанных не был официально причастным ни к полку «Азов», ни к Гражданскому Корпусу Азов.

«Глядя на даты рождения задержанных, в очередной раз видим подтверждение того, что «ЛНРовские» террористы являются трусливыми и бесчестными, ведь «героически» им удалось задержать только подростков. Однако для нас было бы честью идти с ними бок о бок, ведь репрессии врага - лучшее признание для патриота. Поэтому мы считаем задержанных своими собратьями, хотя они нам неизвестны», - добавили в пресс-службе.

В «Азове» также подчеркнули, что, несмотря на непричастность к какой-либо из структур Азовского движения задержанных, «следующих двух пленных «днровцев» и «лнровцевв» мы будем обменивать, в первую очередь, на этих ребят».