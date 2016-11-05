Двое украинских военных в зоне АТО погибли предположительно из-за детонации боеприпаса - Минобороны

В Минобороны заявили, что причиной смерти двух украинских военных в ночь с 1 на 2 ноября в зоне проведения АТО стала детонация боеприпаса. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"По предварительным выводам специалистов, причиной трагедии, приведшей к гибели двух военнослужащих Вооруженных Сил Украины, стала детонация боеприпаса в канале ствола", - говорится в сообщении.

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В сообщении отмечается, что решением начальника Генштаба — Главнокомандующего ВСУ создана специальная комиссия, которая сейчас работает на месте происшествия.

На основании приказа Министерства обороны, с целью выяснения причин и обстоятельств случившегося назначено служебное расследование, которое проводит Военная служба правопорядка в Вооруженных Силах Украины.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Министерства обороны Андрей Лысенко 2 ноября заявил, что в зоне АТО в результате боевых действий двое украинских военных погибли и пятеро получили ранения.

По словам представителя Минобороны, это произошло в Авдеевской промзоне и на Мариупольском направлении.