В Марьинке под обстрел боевиков в третий раз за месяц попала школа (фото)

15:20, 01 ноября 2016
Война
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Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно второго этажа.

ГУ НП в Донецкой области

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в третье за месяц боевики открывают огонь по школе №2, где учатся 150 детей. Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно второго этажа. Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

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Пострадавших нет, на месте обстрела работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.

ГУ НП в Донецкой области

В прошлый раз в эту школу прилетели осколки во время ночного обстрела жилых кварталов Марьинки 4 октября.

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