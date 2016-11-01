В Марьинке под обстрел боевиков в третий раз за месяц попала школа (фото)

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в третье за месяц боевики открывают огонь по школе №2, где учатся 150 детей. Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно второго этажа. Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.

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Пострадавших нет, на месте обстрела работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.

В прошлый раз в эту школу прилетели осколки во время ночного обстрела жилых кварталов Марьинки 4 октября.