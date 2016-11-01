В Марьинке под обстрел боевиков в третий раз за месяц попала школа (фото)
15:20, 01 ноября 2016Война
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Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно второго этажа.
Под обстрел попала школа / ГУ ЧП в Донецкой области
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в третье за месяц боевики открывают огонь по школе №2, где учатся 150 детей. Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно второго этажа. Об этом сообщили в Нацполиции Донецкой области.
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Пострадавших нет, на месте обстрела работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.
Под обстрел попала школа / ГУ ЧП в Донецкой области
В прошлый раз в эту школу прилетели осколки во время ночного обстрела жилых кварталов Марьинки 4 октября.
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