В ИС узнали, как Россия собирается урезать расходы на содержание "ЛНР"

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его словам, российское руководство пытается снизить прямые финансовые затраты на содержание «ЛНР», повысив эффективность «энергетического сектора республики».

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«В частности, в связи с неэффективностью деятельности нефтеперерабатывающих компаний «ЛНР», причиной чему являются российские «посредники» при контрабанде нефтепродуктов на Донбасс, российские «кураторы» планируют реализовать ряд реформ в энергетической сфере «республики». Так, предполагается изменить порядок продажи российской нефти и бензина в «ЛНР», выкинув из схемы частных «посредников» из РФ и перейдя на прямые поставки предприятию «Луганскнефтепродукт» («государственное унитарное предприятие», создано в 2015 г распоряжением «совета министров ЛНР» № 02-05/28/15, центральный офис находится по адресу г. Луганск, улица Советская, 38)», - написал Тымчук.

«На данный момент контрабанда нефтепродуктов из РФ осуществляется через российские частные фирмы-посредники, берущие свой «процент» от суммы поставок. По подсчетам российских «кураторов», после их устранения из схемы «правительство ЛНР» при реализации нефтепродуктов сможет обеспечить дополнительные поступления в бюджет в размере 20-30 млн руб. ежемесячно за счет средств, которые ранее шли «посредникам», - отметил координатор группы "Информационное сопротивление".