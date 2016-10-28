В Авдеевской промзоне захлебнулась атака боевиков: много ликвидированных и раненых

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Вчерашние агрессивные действия дорого обошлись врагу. Подтверждены потери противника за минувшие сутки – это 7 погибших и 17 раненных оккупантов. Львиная доля этих потерь пришлась на так называемые 10-й полк и отдельный штурмовой батальон 1-го армейского корпуса российско-оккупационных войск, которые атаковали Авдеевскую промзону, но потерпели фиаско», – сказал Лысенко.

Также он добавил, что террористы хотели выбить силы АТО с занимаемых позиций в Авдеевке. Командование российских оккупационных войск задействовало для этой операции несколько сотен боевиков из двух различных подразделений, несколько артиллерийских батарей, а также беспилотные летательные аппараты.

"Проведя мощную артподготовку с применением минометов калибра 82 мм и гаубиц калибра 152 мм, оккупанты пытались взять наши позиции штурмом. Для отражения нападения на передний край нашей обороны прибыло подкрепление. Боевое столкновение завершилось в нашу пользу, враг понес потери и с позором отступил", - сообщил Лысенко.