Из снарядов и брони: копию трона из "Игры престолов" в зоне АТО показали на видео

13:06, 28 октября 2016
Война
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Копия трона из популярного сериала "Игра престолов" сейчас стоит на передовой неподалеку от Авдеевки в нескольких сотнях метров от боевиков и в пяти минутах езды от Донецкого аэропорта.

Это место для арт-объекта выбрали неслучайно: трон сделан из осколков снарядов, которые разорвались именно здесь на передовой, сообщает Донбасс.Реалии.

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Авторы признаются, что проблемы с сооружением и транспортировкой железного трона на передовую возникали постоянно. Единственное, чего было в достатке – это "стройматериал".

Работа над троном заняла у автора идеи, волонтера из Запорожья Дениса Буштеца и его друзей, 3 недели. Мастерили далеко от передовой – в Запорожье в обычном гараже из обломков мин, гильз и частей танковой брони.

Волонтер решил использовать железный трон в качестве символа, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на передовой. Свой трон волонтер снял в ролике, на котором бойцы обращаются к зрителям, как своеобразное напоминание о войне из первых уст.

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