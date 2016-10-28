Из снарядов и брони: копию трона из "Игры престолов" в зоне АТО показали на видео

Авторы признаются, что проблемы с сооружением и транспортировкой железного трона на передовую возникали постоянно. Единственное, чего было в достатке – это "стройматериал".

Работа над троном заняла у автора идеи, волонтера из Запорожья Дениса Буштеца и его друзей, 3 недели. Мастерили далеко от передовой – в Запорожье в обычном гараже из обломков мин, гильз и частей танковой брони.

Волонтер решил использовать железный трон в качестве символа, чтобы привлечь внимание к тому, что происходит на передовой. Свой трон волонтер снял в ролике, на котором бойцы обращаются к зрителям, как своеобразное напоминание о войне из первых уст.