Журналист дал прогноз по конфликту на Донбассе

Об этом он сказал в комментарии "Апострофу".

По мнению журналиста, вопрос возвращения Украиной контроля над границей зависит лишь от того, готова ли Россия отказаться от так называемых "республик".

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Пока на Донбассе не будет выведена техника, не будет решен вопрос с лидерами боевиков, все переговоры являются не более чем имитацией миротворческого процесса, считает Бочкала.

Он сравнил данный процесс с ситуацией в Приднестровье, Абхазии, Южной Осетии и Нагорном Карабахе, подчеркнув, что Украина движется, скорее, в сторону замораживания конфликта, чем реального решения.

Ранее источник УНИАН в дипломатических кругах заявил, что встреча лидеров стран в "нормандском формате" снизила вероятность широкомасштабного наступления России на позиции ВСУ на Донбассе.