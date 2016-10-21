Штаб АТО: за сутки боевики увеличили количество обстрелов

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 21 октября.

На Мариупольском направлении произошло 26 случаев нарушения режима прекращения огня. В Павлополе боевики осуществили обстрелы из пулеметов крупного калибра, гранатометов и стрелкового оружия, а в районах Красногоровки, Широкиного, Марьинки и Терамчука противник открыл огонь по укреплениям сил АТО из минометов калибров 120 и 82мм.

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На Донецком направлении произошло 6 обстрелов украинских позиций.

По защитникам Луганского обстрелы продолжались из стрелкового оружия, пулеметов и гранатометов, а в Авдеевке к указанной оружия российско-оккупационные войска добавили огонь из вооружения танка, ствольной артиллерии калибров 152мм и 122мм, минометов обоих калибров.

На Луганском направлении зафиксировано 9 провокаций против сил АТО. В направлении Новозвановки и Трехизбенки враг использовал пулеметы, гранатометы и стрелковое оружие, а в Станице Луганской в очередной раз были задействованы минометы 82 калибра.

Как сообщал УНИАН, накануне штаб АТО зафиксировал 30 обстрелов за сутки, больше всего - также на Мариупольском направлении.