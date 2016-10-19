На Донбассе погиб украинский матрос
13:11, 19 октября 2016Война
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В зоне проведения АТО в Донецкой и Луганской областях во время выполнения боевых задач погиб украинский матрос.
В зоне АТО погиб матрос / Фото УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook сообщили ВМС ВСУ.
Его имя - Захаров Дмитрий Андреевич.
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Однако не уточняется информация об обстоятельствах гибели матроса в зоне проведения АТО.
В свою очередь на странице "Морская пехота Украины" в Facebook, отмечается, что погибшему было 22 года.
"В этот день он нес службу на наблюдательном посту, вражеская ДРГ обстреляла позиции из подствольных гранатометов, и Дмитрий был смертельно ранен осколками", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 57 раз открывали огонь по позициям украинских защитников.
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