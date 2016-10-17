"Мода на эту тему прошла": Стрелков пожаловался на кризис в движении забытых боевиков "Новороссии"

Об этом он заявил в интервью «Коммерсант. Власть».

Он уточнил, что с июня по сентябрь движению «Новороссия» были отправлены лишь четыре гуманитарные фуры. «Каких-то олигархов, которые прибегали к нам с миллионами, не было и раньше, а предприниматели средней руки, раньше имевшие возможность нам помогать, теперь не могут себе этого позволить», - констатировал Стрелков.

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По его словам, движение в настоящее время находится в состоянии кризиса.

«По телевизору нас больше не показывают, у большинства людей создается ощущение, что Донбасс идет к миру, потому что о ежедневных обстрелах и гибели людей в новостях больше не сообщают, мода на эту тему прошла и поступления гуманитарной помощи резко сократились: где-то девять к одному, если сравнивать с прошлым годом», - пояснил Стрелков.

Справка УНИАН. Игорь Гиркин под псевдонимом «Стрелков» - гражданин РФ, офицер спецназа ГРУ генштаба вооруженных сил России, главарь российской диверсионной группы, который терроризировал местное население Донбасса, захватывал административные здания, дестабилизировал общественно-политическую ситуацию в восточных областях Украины.

Установлено, что в начале марта 2014 года он прибыл на территорию Крыма и координировал захват российскими военнослужащими и представителями спецслужб РФ военных частей Вооруженных сил Украины, местных органов власти и управления автономии, похищение военнослужащих, активистов общественных организаций и других граждан Украины и иностранцев, которые находились в Крыму.

Кроме этого, Стрелков вербует граждан Украины для дальнейшего использования в организации и проведении подрывных акций на территории нашего государства. 15 апреля 2014 года СБУ начала уголовное производство по факту организации гражданином РФ Стрелковым умышленного убийства и совершение действий в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, проведении диверсионно-подрывной деятельности, а также организации массовых беспорядков на территории восточных регионов нашего государства.

Гиркин провозгласил себя верховным главнокомандующим «Донецкой народной республики» (ДНР) и издал первый «указ», в котором, в частности, обратился к России за военной помощью. В “указе” отмечается, что все солдаты и офицеры Вооруженных сил, Внутренних войск, СБУ, МВД и других военизированных структур Украины с этого момента считаются незаконно находящимися на территории "ДНР". На данный момент находится в Москве, возглавляет так называемое движение "Новороссия".