В Луганской области подорвалось авто с украинскими военными
10:11, 17 октября 2016Война
9013
В Луганской области подорвался автомобиль с украинскими военными.
REUTERS
Об этом сообщил председатель облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.
Читайте такжеШтаб АТО: за сутки боевики увеличили количество обстрелов до 61
"В Попаснянском районе на мине подорвался автомобиль с нашими военнослужащими, один боец погиб, трое – получили ранения различной степени тяжести, за их жизнь сейчас борются врачи", - сообщил он.
Как сообщал УНИАН, утром 17 октября в Авдеевке начался бой. Источник УНИАН заявил, что террористы попытаются взять штурмом позиции ВСУ.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter