В Луганской области подорвалось авто с украинскими военными

Об этом сообщил председатель облгосадминистрации, руководитель областной военно-гражданской администрации Юрий Гарбуз.

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"В Попаснянском районе на мине подорвался автомобиль с нашими военнослужащими, один боец погиб, трое – получили ранения различной степени тяжести, за их жизнь сейчас борются врачи", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, утром 17 октября в Авдеевке начался бой. Источник УНИАН заявил, что террористы попытаются взять штурмом позиции ВСУ.