Боевики расширили географию боевых действий: в Минобороны назвали "горячие" точки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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По его словам, на Луганском направлении продолжаются активные боевые действия в Попаснянском районе. «Сеанс вражеских обстрелов начался около 18 часов и продолжался до позднего вечера. После 21 часа оккупанты начали применять минометы, выпустив по нашим позициям несколько десятков мин. Именно поэтому украинские войска открыли ответный огонь», - заявил он.

В целом за минувшие сутки на Луганском направлении произошло 7 вражеских обстрелов, в том числе один – из тяжелого вооружения.

На Донецком направлении фиксируется меньше всего вражеских обстрелов. «Однако обстановка очень неспокойная. В частности в Новгородском силы АТО попали под снайперский огонь противника, а в Авдеевке оккупанты применили 122-миллиметровую артиллерию. На Светлодарской дуге, в Зайцево, в Донецком аэропорту вчера было спокойно», - сказал Лысенко.

Всего, по его словам, за минувшие сутки на Донецком направлении произошли 3 вражеских обстрела, в том числе один – из тяжелого вооружения.

На Мариупольском направлении сохраняется сложная обстановка. «Боевые действия начались после 9 часов утра. Оккупанты начали массированные обстрелы из тяжелого вооружения позиций сил АТО на участке фронта Талаковка – Широкино. Под вражеский огонь попали сразу несколько наших опорных пунктов. Противник не жалеет боеприпасов: в течение двухчасового обстрела по нашим позициям было выпущено более 120 мин и снарядов. Впоследствии, между 15-ю и 19-ю часами, оккупанты организовали еще более мощное огневое поражение, выпустив уже более 200 боеприпасов из минометов и 122-миллиметровых орудий. Также при этом расширилась география боевых действий – враг нарушил режим тишины в Тарамчуке, где активно применял минометы и бронетехнику», - заявил Лысенко.

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«Уже вечером, после 23 часов, враг еще раз задействовал свою минометному батарею, развернутую в Заиченко, выпустив более 60 мин в сторону Водяного. Это рекордный по силе и интенсивности обстрел за минувшие сутки», - подчеркнул представитель Минобороны.

Как сказал Лысенко, очень беспокойно вчера было в Красногоровке и Марьинке, где возобновились минометные обстрелы со стороны противника и открывали огонь вражеские снайперы.

Лысенко подчеркнул, что абсолютное большинство этих вооруженных инцидентов произошло в светлое время суток. Украинские войска неоднократно открывали ответный огонь. Всего за минувшие сутки на Мариупольском направлении произошло 34 вражеских обстрела, в том числе 19 – из тяжелого вооружения.

Кроме того, вчера в районе проведения АТО произошло 5 полетов вражеских БПЛА: на Донецком направлении, 4 – на Мариупольском направлении.