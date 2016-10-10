Во время десантирования разбилась боевая машина ВСУ (видео)

Во время выполнения боевого задания, спускаясь с самолета на парашюте, разбилась боевая машина десанта БМД-2.

Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Ukrainian Military Channel. Читайте такжеДля Украины остро стоит проблема противовоздушной обороны - Турчинов Так, самолет Ил-76 участвовал в выбрасывании техники на место назначения. Однако во время боевой операции одна БМД-2, оснащенная парашютом, упала и разбилась. Предварительная причина происшествия - преждевременное срабатывание ПРС. ВНИМАНИЕ! На видео содержится ненормативная лексика! Ранее военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных сил Украины совершили парашютные прыжки на воду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter