Во время десантирования разбилась боевая машина ВСУ (видео)
17:05, 10 октября 2016Война
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Во время выполнения боевого задания, спускаясь с самолета на парашюте, разбилась боевая машина десанта БМД-2.
Во время десантирования разбилась БМД-2 / uapress.info
Соответствующее видео размещено на YouTube-канале Ukrainian Military Channel.
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Так, самолет Ил-76 участвовал в выбрасывании техники на место назначения. Однако во время боевой операции одна БМД-2, оснащенная парашютом, упала и разбилась.
Предварительная причина происшествия - преждевременное срабатывание ПРС.
ВНИМАНИЕ! На видео содержится ненормативная лексика!
Ранее военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады ВДВ Вооруженных сил Украины совершили парашютные прыжки на воду.
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