Волонтеры сообщили о потерях среди украинских военных на Луганщине

Об этом говорится на Facebook-странице "Повернись живим".

"Двое военных погибли, еще двое получили ранения на Луганщине в результате обстрелов. Есть ли еще потери на других участках, пока не известно", - написали волонтеры.

Читайте такжеНа Донбассе стало поспокойнее: активные обстрелы продолжаются только на Мариупольском направленииРанее в Минобороны сообщили, что за сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных. В частности, как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, во время обстрела села Новоалександровка Попаснянского района из противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения один украинский военнослужащий.