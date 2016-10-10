Волонтеры сообщили о потерях среди украинских военных на Луганщине

15:52, 10 октября 2016
Война
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Волонтеры сообщили о потерях среди украинских военных на одном из направлений на Донбассе.

Двое военных погибли на Донбассе / Фото УНИАН

Об этом говорится на Facebook-странице "Повернись живим".

"Двое военных погибли, еще двое получили ранения на Луганщине в результате обстрелов. Есть ли еще потери на других участках, пока не известно", - написали волонтеры.

Читайте такжеНа Донбассе стало поспокойнее: активные обстрелы продолжаются только на Мариупольском направленииРанее в Минобороны сообщили, что за сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных. В частности, как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, во время обстрела села Новоалександровка Попаснянского района из противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов получил ранения один украинский военнослужащий.

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