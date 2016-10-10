За сутки на Донбассе ранены 4 украинских военных
12:56, 10 октября 2016Война
838
За сутки на Донбассе ранены четверо украинских военных.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
Читайте такжеМинобороны: срок отвода сил вблизи Станицы Луганской переносится
В частности, как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, во время обстрела села Новоалександровка Попаснянского района из противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов был ранен один украинский военнослужащий.
Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter