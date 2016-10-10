За сутки на Донбассе ранены 4 украинских военных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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В частности, как сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации, во время обстрела села Новоалександровка Попаснянского района из противотанковых управляемых ракетных комплексов, гранатометов различных типов и крупнокалиберных пулеметов был ранен один украинский военнослужащий.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных.