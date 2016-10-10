В зоне отвода войск в районе Петровского разминировали местность

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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«Положение дел по реализации Рамочного соглашения по разведению сил и средств, принятого Трехсторонней контактной группой: Золотое – разведение состоялось, местность не разминирована, КПВВ не работает из-за противодействия боевиков; Петровское – разведение состоялось, местность разминирована; Станица Луганская – разведение не состоялось из-за регулярных обстрелов со стороны противника (крайний эпизод произошел 6 октября сразу после полуночи)», - отметил он.

По словам Лысенко, для мониторинга выполнения Рамочного соглашения в Золотом и Петровском состоялись полеты БПЛА миссии ОБСЕ.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документом предусмотрено разведение сил и средств в Золотом, Петровском и Станице Луганской.

1 октября разведение сил состоялось в Золотом, 7 октября – в Петровском.

На 9 октября был запланирован отвод сил вблизи Станицы Луганской, однако из-за обстрелов со стороны российско-террористических войск Вооруженные силы Украины перенесли сроки отвода сил вблизи Станицы Луганской.