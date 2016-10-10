Оккупанты за сутки потеряли на Донбассе 2 погибшими и 2 ранеными – разведка

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины на своей странице в Facebook.

Читайте такжеГлаварь "ЛНР" рассказал о вооруженных россиянах на Донбассе

«Очередные потери ВС РФ на востоке Украины за сутки составили двое погибших и двое раненых военнослужащих из состава 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) и 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк)», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 22 раза открывали огонь по позициям украинских военных.