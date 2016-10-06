Кучма рассказал, от чего зависит разведение войск в Станице Луганской

Об этом Кучма сказал журналистам во время рабочей поездки в Обухов Киевской области, комментируя итоги вчерашнего заседания в Минске, сообщает ЛІГА.net.

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По словам Кучмы, вчера после долгих дебатов было принято решение о продлении рамочного соглашения об отводе войск.

"Отвод техники и людей на километр сначала в Петровском начнется завтра. В воскресенье - в Станице. По Станице принципиально поставили вопрос, что не будем одновременно пока отводить, потому что последние дни с 22 сентября по 4 октября у нас было 18 обстрелов в Станице. У нас в рамочном соглашении четко написано - полная тишина, тогда начинаем этот процесс. Посмотрим, как первый отвод завтра начнется, а потом посмотрим, будем ли иметь дело продолжать отвод в Станице или нет", - сказал Кучма.

Он считает, что не всегда правильная оценка информации об отводе отмечается в областях.

"В тех регионах кто-то неправильно подает информацию о том, что ВСУ хотят бросить людей. Это абсолютно не имеет под собой никаких оснований. Наоборот. Когда сепаратисты на километр отходят назад, наоборот, это более безопасно, чем сегодня практически они (ВСУ и боевики, - ред) смотрят другу другу в глаза. И потом, если наши войска находятся в каком-то населенном пункте, то это угроза для населенного пункта", - сказал Кучма.