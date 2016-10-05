"На воре шапка горит": в СБУ прокомментировали заявления России о "провокациях против россиян в СЦКК"

Об этом заявил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук, сообщает 112.ua.

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"Читать такие заявления без улыбки нельзя. Напрашивается единственный вывод, что авторы этих заявлений находились под влиянием алкогольной или иной интоксикации. Можно привести такую поговорку "На воре шапка горит". Если говорить серьезно, то такие заявления никаким другим образом, как провокацией назвать нельзя. Такие заявления являются абсолютно ложными. Наша служба работала и будет работать исключительно в рамках действующего законодательства Украины", - заявил он.

Ткачук надеется, что поведение офицеров, когда они будут пересекать украинскую границу после завершения своей миссии, не будет связано с какими-то провокациями с их стороны.

"Возможно, россияне сами понимают, что кто-то из их сотрудников, рыльце у него в пушку, где он что-то везет, несмотря на то, что предупреждали их, что нельзя ничего в Украине ввозить и вывозить, что это будет противоречить определенным договоренностям, которые были достигнутые на политических уровнях. Я надеюсь, что поведение офицеров СЦКК, когда они будут пересекать украинскую границу после завершения своей миссии, не будет связано с какими-то провокациями с их стороны, что они будут вести себя в соответствии с правилами, с нормами действующего законодательства и они сами не будут предпринимать никаких провокаций", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, министерство обороны РФ заявляет о получении информации о якобы готовящейся "провокации украинских спецслужб против российских офицеров" Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.