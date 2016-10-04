Полеты беспилотника и обстрелы: в СЦКК сообщили детали срыва разведения сил в Петровском

Развести силы и средства на этом участке не удалось, передает "112 Украина".

"В 15:00, когда была объявлена готовность о разведении сил и средств, были запущены сигнальные ракеты, которые свидетельствуют о готовности. В том числе и со стороны руководства отдельных районов Донецкой области. В небе над позициями ВСУ появился беспилотник. И второй беспилотник, который был идентифицирован как беспилотник миссии ОБСЕ", - рассказал Кременецкий.

Читайте такжеОтказ "ДНР" от разведения сил в Петровском: террористы возвращаются на боевые позиции (фоторепортаж)

По его словам, один из беспилотников выглядел как российский "Элерон" (комплекс ближнего действия воздушной разведки). Он пять раз пролетел над позициями ВСУ.

"Я вышел на связь с представителями миссии ОБСЕ, с руководством российской стороны СЦКК. И определили, что второй беспилотник не принадлежит ОБСЕ. Это был беспилотник, напоминающий российский "Элерон". В течение часа мы не смогли убрать его путем телефонных переговоров. И в 16:02 в сторону украинских подразделений было проведено несколько очередей из автоматического оружия. После чего очередь из автоматического гранатомета. От 16 до 29 выстрелов", - рассказал Кременецкий.

Как сообщал УНИАН, боевики должны были покинуть Петровское по Рамочному решению о разведении сил на Донбассе. Однако они вернулись обратно, обвинив в нарушении договоренностей ВСУ.