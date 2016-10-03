Режим "тишины" в зоне АТО: за сутки боевики не уменьшили количество обстрелов

Об этом сообщается в сводке пресс-центра штаба АТО по состоянию на 6:00 3 октября.

На Луганском направлении зафиксировано 16 нарушений “режима тишины”. Обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, зенитной установки и стрелкового оружия зафиксированы в районе Станицы Луганской, а из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вблизи Крымского, Новоалександровки и Новозвановки. Кроме того, позиции наших войск возле Крымского и Новоалександровки противник обстреливал из минометов 120-го и 82-го калибра.

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На Мариупольском направлении зафиксировано 20 обстрелов. Противник нарушал “режим тишины” в районе Павлополя, Водяного и Широкиного, применив при этом гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. По Павлополю вел огонь снайпер, а по Широкиному оккупанты открывали огонь из БМП.

На Донецком направлении зафиксировано 12 обстрелов. Боевики из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь в районе Авдеевки, Новгородского, Верхньоторецького, Каменки и Зайцевого. Также по Зайцевому и Авдеевке враг открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибра, а из ствольной артиллерии 152-го калибра - по Зайцевому. Кроме того, возле Авдеевки противник обстрелял украинских защитников из танка, а по Верхньоторецкому вел огонь снайпер.