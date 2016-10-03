В районе Авдеевки вечером завязался ожесточенный бой - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Евгений Дейдей.

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"Боевики продолжают "перемирие" системными обстрелами наших сил. Около 18.00 в районе Авдеевки завязался ожесточенный бой. Сепары накрывают из 82-мм минометов, танков и АГС. Держимся!", - написал он.

В свою очередь экс-спикер АТО Алексей Дмитрашковский на своей странице в Facebook, ссылаясь на слова местных жителей, написал, что "путинские бандюки" устроили обстрел из тяжелого вооружения.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток.

В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.