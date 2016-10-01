Боевики продолжают обстреливать украинские позиции, несмотря на разведение сторон

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в сводке по состоянию на 18.00.

На Мариупольском направлении противник нарушал "режим тишины" в районе Павлополя, Широкино, Новоселовки Второй и Гнутово, использовав при этом стрелковое оружие и гранатометы, а по Павлополю боевики стреляли из миномета 82-го калибра.

На Донецком направлении обстрелы со стороны оккупантов из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия зафиксированы в районе Авдеевки и Новгородского. Также по Авдеевке враг открывал огонь из миномета 120-го калибра.

На Луганском направлении противник прибегал к вооруженным провокациям в районе Новоалександровки и Новозвановки, где применял гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, по Новозвановке вел огонь снайпер, а по Станице Луганской оккупанты открывали огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Сегодня, 1 октября, в соответствии с Рамочным соглашением, которое было подписано 21 сентября 2016 года в Минске, на окраине города Золотое произошел отвод войск на определенные представителями ОБСЕ конкретные рубежи. По определенному сигналу личный состав подразделения Вооруженных сил Украины покинул наблюдательные посты и отошел от линии соприкосновения на определенные рубежи. Все инженерные сооружения, которые находились в зоне разграничения, были перенесены за так называемую «красную линию.

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При этом в штабе отметили, что накануне военнослужащими Вооруженных сил Украины была проведена разъяснительная работа с местным населением и указано, что украинские солдаты их не покидают, но и в дальнейшем будут гарантировать защиту и безопасность.

Как сообщал УНИАН, пресс-офицер сектора «Луганск» Валентин Шевченко сообщил, что около полудня стороны осуществили отвод сил в районе Золотого Луганской области, освободив по одному квадратному километру по линии фронта. Однако, уже через несколько минут после разведения боевики из гранатометов открыли огонь неподалеку от Новоалександровки.