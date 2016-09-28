"Перемирие" не действует: в ОБСЕ заявили об увеличении числа нарушений "режима тишины" на Донбассе

Об этом говорится в отчете миссии ОБСЕ за 27 сентября, опубликованном на сайте организации сегодня.

"Специальная мониторинговая миссия фиксирует больше нарушений режима прекращения огня в Донецкой области, включая 187 взрывов (по сравнению с 24 в предыдущий отчетный период), большинство из которых сосредоточены в районе треугольника Авдеевки, Ясиноватой и Донецкого аэропорта", - говорится в отчете.

Также сказано, что в Луганской области наблюдатели СММ зафиксировали однократное нарушение «режима тишины» (одну очередь огня из стрелкового оружия) по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано 5 взрывов.

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"Миссия продолжает наблюдать за процессом разведения сил вблизи Петровского, Станицы Луганской и Золотого и фиксирует спокойную ситуацию. Миссия была ограничена в ее свободе передвижения, в том числе в районах разведения сил рядом с Петровским и Золотым", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 21 сентября в Минске было подписано Рамочное решение Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе о разведении сил и средств на линии разграничения. Документ предусматривает, что условием для начала разведения сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском является соблюдение режима прекращения огня в течение семи суток. В тексте соглашения также отмечается, что разведение сил и средств осуществляется путем их отвода с занимаемых позиций в обе стороны с целью создания участков разведения, как правило, не менее 2 км в ширину и 2 км в глубину.

24 сентября начальник Генерального штаба — главнокомандующий ВСУ Виктор Муженко на встрече с первым заместителем председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александром Хугом заявил, что отвод тяжелого вооружения на Донбассе невозможен в условиях нарушения режима прекращения огня со стороны боевиков.