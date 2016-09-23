"Очнулся в реанимации уже без рук": Жемчугов рассказал, как попал в плен боевиков

"Это случилось ночью на поле возле Луганского аэропорта. Там, как известно, шли ожесточенные бои и территория вокруг заминирована. Зацепившись правой ногой за растяжку, я услышал хлопок и понял, что нужно бежать. Не успел. В момент взрыва инстинктивно пытался закрыть себя руками… Когда очнулся, понял, что лежу в поле и ничего не вижу. И не потому, что на улице глубокая ночь. Я полностью ослеп. Чувствовал, как истекаю кровью, и думал, что вот-вот умру. Перевернулся на спину и пролежал так, наверное, минут тридцать. Но смерть не наступала, я все еще был в сознании", - рассказал он в интервью "Фактам".

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По словам Жемчугова, он хотел покончить жизнь самоубийством.

"Решил доползти до дороги. Полз на звук машин. Если честно, делал это не ради спасения…я хотел покончить жизнь самоубийством, чтобы не попасть в плен. Я знал, что ночью по трассе из России в Луганск идут «Уралы» со снарядами. Дополз до дороги и лег под колонну военной техники. Мысленно попросил прощения у родных… Но военные машины меня… объехали", - отметил он.

Жемчугов предполагает, что, скорее всего, его кто-то заметил и куда-то позвони, так как вскоре за ним приехала машина.

"Мне укололи обезболивающее, а что было дальше, не помню. Очнулся через несколько дней в реанимации. Уже без рук", - рассказал бывший пленный.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября, на Донбассе из плена боевиков были освобождены еще двое украинцев: Жемчугов и сотрудника ООН Юрий Супрун.

Тяжелораненого Жемчугова, у которого ампутированы конечности и выбиты глаза, террористы удерживали в плену около года. Сотрудника ООН Супруна - с апреля текущего года.