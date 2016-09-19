Геращенко рассказала о поездке евродепутатов на Донбасс (фоторепортаж)

Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

"Жаль, что только три европейских депутата из 20, которые изначально собирались ехать на восток, таки решились на эту важную поездку, чтобы воочию увидеть, можно ли здесь проводить выборы. Другие отменили давно запланированный визит в последнюю минуту, когда руководство Европейского парламента порекомендовало своим депутатам из-за опасности не ехать дальше Киева", - говорится в ее сообщении.

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Кроме того, евродепутаты посетили передовую, место дислокации украинских военных.

"Наши европейские коллеги убеждены, что те, кто ратует за снятие санкций с РФ, должны побывать здесь, в Марьинке - увидеть последствия "братской любви". А не пафосно говорить о Минских соглашениях из безопасных европейских столиц", - отметила Геращенко.

Ранее сегодня во время поездки на Донбасс депутат Европейского парламента от Чешской республики Яромир Штетина заявил, что единственный способ завершения конфликта в Украине – это поставки военного вооружения.