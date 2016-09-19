Украинские военные стали героями выпуска The Washington Post (фото)

Воскресный номер американского издания Washington Post поместил развертку с фотографиями украинских военных с призывом "Вглядитесь в их лица", говорится в сюжете ТСН.

В американском издании появилось 63 портрета мужчин и женщин, которые сделал украинский фотограф Роман Николаев.

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Газетный постер сопровождает заметка о том, что Россия оккупировала Крым и ввела войска на восток Украины.

Также редакция пишет о том, что сегодня единственными и безусловными гарантиями безопасности и территориальной целостности Украины являются ее герои – воины, волонтеры, медики, капелланы и журналисты, которые защищают украинский народ, его достоинство и ценности - от врага.