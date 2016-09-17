Первый "двухсотый" после объявленного "режима тишины": в Минобороны сообщили о гибели бойца АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За прошедшие сутки, в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще шесть наших бойцов получили ранения", - сказал Мотузяник.

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По его словам, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск практически на всех направлениях, но, поскольку противник не применяет тяжелое вооружение, определенная тенденция к деэскалации ситуации сохраняется.

«Однако о соблюдении «режима тишины» речь не идет», - отметил Мотузяник.

Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом тяжелое вооружение не применяли.