Первый "двухсотый" после объявленного "режима тишины": в Минобороны сообщили о гибели бойца АТО
За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции погиб один украинский военный, еще шестеро получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий один украинский военный погиб, еще шесть наших бойцов получили ранения", - сказал Мотузяник.
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По его словам, боевики продолжают обстреливать позиции украинских войск практически на всех направлениях, но, поскольку противник не применяет тяжелое вооружение, определенная тенденция к деэскалации ситуации сохраняется.
«Однако о соблюдении «режима тишины» речь не идет», - отметил Мотузяник.
Как сообщал УНИАН, по данным штаба АТО, за минувшие сутки российско-оккупационные войска 30 раз открывали огонь по позициям украинских защитников, при этом тяжелое вооружение не применяли.