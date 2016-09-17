"Перемирие" не работает: СМИ сообщили о гибели бойца АТО после объявленного "режима тишины"
00:29, 17 сентября 2016Война
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В Авдеевке Донецкой области, несмотря на объявленное 15 сентября перемирие, убит украинский солдат.
В зоне АТО погиб украинский военній / Фото УНИАН
Об этом сообщает ТСН.
Журналисты напоминают, что 16 сентября возле Авдеевки ранили шестерых военных. Одного из них привезли в местную больницу с минно-взрывной травмой. Изначально врачи заявляли, что он выживет, однако позже стало известно о смерти бойца.
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ТСН отмечает, что он стал первым известным погибшим украинским военным после объявления нового перемирия.
Также журналисты указывают, что в Авдеевке с вечера 16 сентября возобновились бои. Известно о еще двух раненых военных.
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