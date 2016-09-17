"Перемирие" не работает: СМИ сообщили о гибели бойца АТО после объявленного "режима тишины"

00:29, 17 сентября 2016
Война
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В Авдеевке Донецкой области, несмотря на объявленное 15 сентября перемирие, убит украинский солдат.

Фото УНИАН

Об этом сообщает ТСН.

Журналисты напоминают, что 16 сентября возле Авдеевки ранили шестерых военных. Одного из них привезли в местную больницу с минно-взрывной травмой. Изначально врачи заявляли, что он выживет, однако позже стало известно о смерти бойца.

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ТСН отмечает, что он стал первым известным погибшим украинским военным после объявления нового перемирия. 

Также журналисты указывают, что в Авдеевке с вечера 16 сентября возобновились бои. Известно о еще двух раненых военных.

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