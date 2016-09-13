Украинские военные устроили тотальную зачистку "серой зоны" Авдеевки

Здесь нет позиций украинской армии, однако в Национальной полиции говорят, что именно здесь часто замечают вражеских диверсантов, передает 5 канал.

Сейчас на этой территории происходит зачистка: проверяется каждый дом, каждый подвал, каждую крышу.

Военные утверждают, что диверсанты изменили тактику, поэтому противодействовать им старыми методами теперь очень сложно. В частности, вражеские разведчики заходят в жилой сектор и ведут огонь в сторону украинских армейцев и местных жителей.

"Если заходят, то, в основном, местные. У них есть документы, прописка. А сейчас куча всяких вещей – перчатки, бронежилеты. Уже нельзя обнаружить мозоли на пальцах или синяки на плечах, как мы это делали в 2014 и 2015 годах", - отмечает боец полка "Киев" Национальной полиции"Хан".

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По словам местных, в Старой Авдеевке тишина продержалась несколько дней. Сейчас боевики снова стреляют всеми калибрами.

"Неделю назад женщина вышла на улицу поговорить по телефону. Пуля на вылет прошла, было ранение в живот. Еще внук приехал к деду помочь. Было попадания в голову, боролись более двое суток, однако в краматорской больнице он умер", - рассказывает первый заместитель руководителя военно-гражданской администрации Авдеевки Фридон Векуа.

К вечеру улицы пустеют, поскольку военные и местное население готовятся прожить еще одну беспокойную ночь.

Напомним, 12 сентября ДРГ боевиков атаковала украинских военных: двое погибших, пятеро раненых.