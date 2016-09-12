Геращенко призвала страны НАТО давить на Россию для освобождения заложников на Донбассе

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Депутат заметила, что она вместе с вновь избранным руководителем украинской парламентской делегации в Парламентской ассамблее НАТО Ириной Фриз встретились с главой Представительства НАТО в Украине, директором Офиса связи НАТО в Украине Александром Винниковым и его коллегами.

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Во время встречи, сообщила Геращенко, представители ВР проинформировали о ходе минских переговоров. Кроме того, она подробно рассказала о безопасности и гуманитарных составляющих, о "хрупкость режима тишины на Донбассе и фактически заблокированном процессе освобождения заложников".

"Просим страны НАТО присоединиться к давлению на РФ в вопросе освобождения заложников", - написала парламентарий.

Также, по ее словам, «говорили об активизации нашего сотрудничества по реформированию сектора безопасности и усилению межпарламентского диалога". "Думаю, эта осенняя сессия будет чрезвычайно продуктивной относительно межпарламентского диалога Украина - НАТО. Мы вместе ищем новые формы и методы противодействия в этой "гибридной войне", которую РФ объявила Украине и всему цивилизованному миру", - говорится в сообщении Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее она заявляла, что в заложниках на оккупированных территориях остаются 115 граждан Украины.