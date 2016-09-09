Украина передала Меркель и Олланду списки из 45 заложников на Донбассе – Геращенко

Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Недавно советник президента Елисеев передал списки 45 наших заложников, чье местонахождение известно, в офисы канцлера Германии и президента Франции с просьбой активизировать наши совместные усилия для их освобождения из плена», - отметила она.

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«Во время разговора с канцлером Ангелой Меркель президент Петр Порошенко особо акцентировал внимание на вопросе освобождения заложников и политзаключенных в РФ и заложников на оккупированных территориях», - отметила Геращенко.

Как сообщал УНИАН, ранее первый вице-спикер заявляла, что в заложниках на оккупированных территориях на сегодняшний день остаются 115 граждан Украины.