Бой украинских военных с ДРГ боевиков возле Троицкого: в штабе АТО рассказали подробности

Боевое столкновение произошло около 21 часа в воскресенье, передает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-центр АТО.

"К нашим позициям подошла ДРГ противника и открыла провоцирующий огонь по украинским защитникам. С прибытием нашего резерва противник отступил", - рассказали в пресс-центре.

"Соблюдение подразделениями сил АТО режима тишины побуждает противника постепенно наращивать огневую мощь. Они применяют диверсионно-разведывательные группы, стреляют, тем самым провоцируют наши силы на ответ", - уточнили в пресс-центре.

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"ВСУ готовы адекватно отреагировать на любое развитие ситуации. Но есть приказ и военные неукоснительно его соблюдают, выполняя Минские соглашения, и на провокации не отвечают", - отметили в пресс-центре.

Также в пресс-центре подчеркнули, что в целом режим прекращения огня в зоне АТО выполняется, боевики в основном ведут неприцельные обстрелы по подразделениям сил АТО.

Ранее неоднократно сообщалось, что бойцы могут открывать ответный огонь в случае угрозы их жизни.

Как сообщала разведка, вблизи Троицкого на Луганщине произошло боевое столкновение украинских военных с разведывательной группой боевиков.