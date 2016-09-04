"Режим тишины соблюдается": за сутки со стороны оккупантов всего 16 обстрелов - штаб АТО
За минувшие сутки российско-оккупационные войска 16 раз открывали огонь по позициям украинских подразделений.
Как сообщает на своей странице в Facebook пресс-центр АТО, в частности, 9 обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, 7 – на Донецком.
На Мариупольском направлении враг вел огонь из стрелкового оружия по Марьинке, Водяному и Красногоровке. Кроме того, вблизи Красногоровки, Марьинки и Гнутово наблюдалась снайперская активность.
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На Донецком направлении боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Вооруженные Силы Украины на провокации не отвечают, огонь в ответ не открывают", - сказано в сообщении.
"В целом обстановка в районе проведения АТО характеризуется соблюдением "режима тишины" за исключением единичных вооруженных провокаций со стороны противника", - заявили при этом в штабе АТО.