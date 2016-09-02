Самое масштабное вторжение вооруженных сил РФ произошло 24 августа 2014 года - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко во время выступления на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны.

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«Масштабное вторжение вооруженных сил РФ состоялось в 4 утра 24 августа 2014 года. Силы вторжения вооруженных сил РФ состояли из девяти батальонно-тактических войск. До 6 тыс. личного состава вооруженных сил РФ перешли границу Украины. Границу также перешли до к 60 танков, 320 БМД, БМП до 60 орудий, 45 минометов», - заявил он.

По словам генпрокурора, с военной техники ВС РФ были убраны или замаскированы тактические знаки.

«В то же время с целью введения в заблуждение и последующего убийства украинских военнослужащих на российской технике были нанесены опознавательные знаки украинских подразделений, что прямо запрещается Женевской конвенцией», - подчеркнул Луценко.