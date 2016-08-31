Российские пропагандисты уже готовят на Донбассе басни о "распятых мальчиках" к 1 сентября - разведка

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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Как заявляют разведчики, учитывая положительное восприятие населением временно оккупированных территорий востока Украины предложений украинской стороны о полном прекращении огня с 1 сентября, в том числе с целью безопасности начала нового учебного года, российские пропагандисты Центра информационного противоборства (Новочеркасск) Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа подготовили план системных провокаций “Первое сентября” с целью обвинения сил АТО в нарушении режима тишины, Минских договоренностей и норм международного гуманитарного права.

"31 августа - 1 сентября, с непосредственного согласия командующего 1-м армейским корпусом (Донецк) ВС РФ, с участием российских телевизионных журналистов и военнослужащих 9-го отдельного штурмового полка морской пехоты (Новоазовск) проводятся постановочные съемки, предусматривающие в том числе имитацию обстрелов учебных заведений и школьных автобусов в районе населенных пунктов Безымянное, Красноармейское", - сообщает разведка.