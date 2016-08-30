В разведке рассказали об испытаниях новейших российских разведывательных огневых комплексов на Донбассе
Российские оккупационные войска продолжают использовать украинскую территорию для испытания новейших разведывательных огневых комплексов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
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"Противник продолжает использовать украинскую территорию для испытания новейших разведывательных огневых комплексов с привлечением кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он и добавил, что при этом значительно возросла эффективность огня и сократилось время на корректировку огня артиллерии и минометов.
По словам Скибицкого, это стало возможным благодаря введению в состав артиллерийских подразделений групп беспилотных летательных аппаратов, возвращению с курсов подготовки при Михайловской школе артиллерии командного состава артиллерийских подразделений, а также расширению деятельности на временно оккупированных территориях Украины кадровых офицеров и курсантов Вооруженных сил России.
Представитель разведки отметил, что с 23 по 29 августа зафиксировано 15 случаев применения БПЛА. Больше всего разведка в воздушном пространстве велась боевиками в Авдеевке, Песках и Широкино.
Кроме того, ГУР МОУ продолжает отслеживать деятельность новейших средств разведки российского производства на территории Украины. В частности, в районе Луганска 23 августа был зафиксирован мобильный комплекс радиоэлектронной разведки "Свет-КУ", 25-27 августа в районе Донецка, возле населенного пункта Спартак, действовал комплекс радиоразведки "Инфауна", а 27-28 августа для противодействия беспилотникам сил АТО в районе Авдеевки был задействован комплекс "Шиповник-Аэро".