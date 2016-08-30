В разведке рассказали об испытаниях новейших российских разведывательных огневых комплексов на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

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"Противник продолжает использовать украинскую территорию для испытания новейших разведывательных огневых комплексов с привлечением кадровых военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он и добавил, что при этом значительно возросла эффективность огня и сократилось время на корректировку огня артиллерии и минометов.

По словам Скибицкого, это стало возможным благодаря введению в состав артиллерийских подразделений групп беспилотных летательных аппаратов, возвращению с курсов подготовки при Михайловской школе артиллерии командного состава артиллерийских подразделений, а также расширению деятельности на временно оккупированных территориях Украины кадровых офицеров и курсантов Вооруженных сил России.

Представитель разведки отметил, что с 23 по 29 августа зафиксировано 15 случаев применения БПЛА. Больше всего разведка в воздушном пространстве велась боевиками в Авдеевке, Песках и Широкино.

Кроме того, ГУР МОУ продолжает отслеживать деятельность новейших средств разведки российского производства на территории Украины. В частности, в районе Луганска 23 августа был зафиксирован мобильный комплекс радиоэлектронной разведки "Свет-КУ", 25-27 августа в районе Донецка, возле населенного пункта Спартак, действовал комплекс радиоразведки "Инфауна", а 27-28 августа для противодействия беспилотникам сил АТО в районе Авдеевки был задействован комплекс "Шиповник-Аэро".